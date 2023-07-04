خلاف بين برشلونة و"فرانك كيسي" يقرب اللاعب من الهلال

وشدّدت الصحيفة على أن فرانك أيضًا أخبر برشلونة برغبته في الرحيل، طالما أنه يحصل على عرض جيد له، مشيرًا إلى أن كيسي يريد لعب مزيد من الدقائق، ليرد مسؤولى برشلونة بأن ذلك سيكون صعبًا مقارنة بالعام الماضي، وخاصة بعد التوقيع مع جوندوجان.