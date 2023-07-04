خلاف بين برشلونة و"فرانك كيسي" يقرب اللاعب من الهلال

كشفت تقاريرُ صحفية عن وجود خلافات بين الإيفواري فرانك كيسي، وإدارة ناديه برشلونة، قد تجعله يوافق على العرض المقدم له من نادى الهلال، للتعاقد معه بالموسم المقبل.
وقالت صحيفة "Mundodeportivo" الإسبانية: إن إدارة برشلونة لا تمانع رحيل كيسي في حال حصوله على عرضٍ مالي جيد؛ لذلك فقد فتحت إدارة النادي الإسباني باب المغادرة للاعب مع وجود عرض الهلال على الطاولة.
وذكرت تقارير صحفية أن نادى الهلال قدّم عرضًا للتعاقد مع اللاعب الإيفواري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وشدّدت الصحيفة على أن فرانك أيضًا أخبر برشلونة برغبته في الرحيل، طالما أنه يحصل على عرض جيد له، مشيرًا إلى أن كيسي يريد لعب مزيد من الدقائق، ليرد مسؤولى برشلونة بأن ذلك سيكون صعبًا مقارنة بالعام الماضي، وخاصة بعد التوقيع مع جوندوجان.
يلعب فرانك كيسي البالغ من العمر 26 عامًا، لنادي برشلونة منذ يوليو 2022، قادمًا من "أيه سي ميلان" الإيطالي، الذي لعب في صفوفه لمدة موسمين.