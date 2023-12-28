في النسخة الرابعة من البطولة.. "سعود بن خالد" يتوج فريق "العُلا" بكأس بطولة "التميّز"

توّج الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، فريق محافظة العُلا بكأس بطولة التميّز لمحافظات المنطقة، التي نظمتها مؤسسة جائزة المدينة المنورة في نسختها الرابعة، بعد تغلبه على فريق محافظة وادي الفرع بنتيجة (0-1) في المباراة الختامية للبطولة التي أقيمت على ملعب جوهرة الحناكية، بمحافظة الحناكية.