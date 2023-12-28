في النسخة الرابعة من البطولة.. "سعود بن خالد" يتوج فريق "العُلا" بكأس بطولة "التميّز"

توّج الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، فريق محافظة العُلا بكأس بطولة التميّز لمحافظات المنطقة، التي نظمتها مؤسسة جائزة المدينة المنورة في نسختها الرابعة، بعد تغلبه على فريق محافظة وادي الفرع بنتيجة (0-1) في المباراة الختامية للبطولة التي أقيمت على ملعب جوهرة الحناكية، بمحافظة الحناكية.
وأوضح الأمين العام لمؤسسة جائزة المدينة المنورة المهندس محمد بن إبراهيم عباس، أن البطولة حظيت برعاية واهتمام من قبل نائب أمير المنطقة، ما أسهم في تحفيز اللاعبين ودعم الرياضة على مستوى المحافظات، مبيناً أن البطولة تهدف إلى تفعيل الحراك الرياضي بين شباب المحافظات، ومنحهم الفرص المناسبة لإثبات قدراتهم من خلال المنافسات والألعاب الرياضية.
وأشار إلى أن البطولة أسهمت في الارتقاء بمستوى الوعي الرياضي لدى شباب المحافظات، وتعزيز التواصل فيما بينهم، مبدياً تطلعه إلى أن يكون كأس التميّز نقطة انطلاقة للاعبين في إيجاد الفرص المناسبة للاحتراف في الأندية المحلية.