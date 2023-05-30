أخضر الناشئات يخسر وديته الثانية أمام البحرين

خسر المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم، ثاني مبارياته الودية من أمام نظيره منتخب البحرين بهدف دون رد مساء يوم الأربعاء في اللقاء في العاصمة البحرينية المنامة.
وكان أخضر الناشئات قد خسر وديته الأولى أمام البحرين بسداسية نظيفة يوم الجمعة الماضية ضمن معسكره في العاصمة البحرينية المنامة.
ودخلت المديرة الفنية للمنتخب السعودي ستيلا غوتال المباراة بتشكيلة مؤلفة من:
لولوة موسى، لولوة صالح، مجد العتيبي، لمى الرميزان، منيرة الغنام، لولو عبدالله، فاطمة منصور، ماريا باغفار، مرام اليحيا، بسمة نواف، ليان أمير.
يُذكر أن المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا سبق وخاض مباراتين أمام المنتخب الكويتي في شهر مارس الماضي وخسر في أولى مبارياته وانتصر في الثانية وكان ذلك خلال ثالث معسكر تدريبي لمنتخب الناشئات.