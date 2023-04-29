بحضور "المسحل".. وفد الاتحاد الآسيوي يختتم زيارته التفقدية لمرافق المملكة لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026

وأضافت "بن بهيان": تحظى الرياضة النسائية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وهذا الدعم تَجَسد في النمو السريع الذي نشهده منذ اليوم الأول لتأسيس كرة القدم النسائية، وهو أمر نسعى لأن يمتد ليشمل الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ حيث نَعِدُها بأن تكون تجربة لا مثيل لها في السعودية 2026، وأن نمضي معًا لأجل مستقبل آسيا.