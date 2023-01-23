الأهلي يسابق الزمن لتسجيل المحترفين الجدد.. بعد حصوله على شهادة الكفاءة المالية

حصل نادي الأهلي، اليوم على شهادة الكفاءة المالية، التي تمنحه حق تسجيل محترفيه الجدد خلال فترة "الميركاتو الشتوي".
وأعلن الحساب الرسمي للأهلي على "تويتر" موافقة لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، على منح النادي الأهلي شهادة الكفاءة المالية بعد استيفاء الاشتراطات والمالية المطلوبة.
من جانبه عبّر رئيس أهلي جدة وليد معاذ عن شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه للأهلي ولجميع الأندية.
ويسعى الأهلي لتسجيل لاعبيه الجدد الجامبي مودو أرو، والبرازيلي ماركوس أمارال، فيما يتبقى له شراء المدة المتبقية من عقد فهد الرشيدي وسميحان النابت من ناديهما الحالي التعاون.