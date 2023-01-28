مدرب الفيحاء "فوك": هدفنا كأس السوبر.. والحسابات اختلفت أمام الاتحاد

وتابع فوك رازوفيتش في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "سنعاني من الغيابات بسبب الإصابات، لكننا واثقون من تقديم مباراة كبيرة.. الاتحاد فريق كبير، ولديه لاعبون مميزون، وأعتقد أن الاتحاد هو أفضل فريق سعودي يلعب كرة قدم".