مدرب الفيحاء "فوك": هدفنا كأس السوبر.. والحسابات اختلفت أمام الاتحاد

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، فوك رازوفيتش، إنه يسعى لتحقيق كأس السوبر السعودي يوم غد الأحد خلال مواجهته نظيره الاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وتابع فوك رازوفيتش في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "سنعاني من الغيابات بسبب الإصابات، لكننا واثقون من تقديم مباراة كبيرة.. الاتحاد فريق كبير، ولديه لاعبون مميزون، وأعتقد أن الاتحاد هو أفضل فريق سعودي يلعب كرة قدم".
واختتم فوك: "قبل أيام خسرنا من الاتحاد بثلاثية، لكن هذه المواجهة مختلفة؛ لأننا سنلعب على اللقب. قبل 4 أشهر حققنا لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ونطمح غدًا لتحقيق لقب السوبر لأول مرة".