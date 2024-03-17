لاعب "النصر" كريستيانو رونالدو يتربع على قمة الهدافين.. و"حمدالله" يقتحم القائمة

ويحتل النجم البرتغالي صدارة الهدافين بـ 23 هدفًا متقدمًا على مهاجم "الهلال" الصربي ألكساندر ميتروفيتش صاحب الـ 20 هدفًا، فيما اقتحم النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قائمة ثلاثي المقدمة بوصوله للهدف رقم 17 في المسابقة متفوقاً على نجم "النصر" أندرسون تاليسكا الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 16 هدفًا.