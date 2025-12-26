دوري روشن: التعاون يرتقي للوصافة بثنائية الخلود

واصل فريق التعاون انطلاقته المميزة هذا الموسم، محققًا فوزه الثامن، وهذه المرة على حساب مضيفه الخلود بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء يوم الجمعة على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، ضمن مباريات الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.