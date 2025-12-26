دوري روشن: التعاون يرتقي للوصافة بثنائية الخلود

واصل فريق التعاون انطلاقته المميزة هذا الموسم، محققًا فوزه الثامن، وهذه المرة على حساب مضيفه الخلود بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء يوم الجمعة على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، ضمن مباريات الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ومنح المهاجم الإكوادوري كريستوفر زامبرانو التقدم للتعاون، بعد مجهود فردي مميز، في الدقيقة 22 من مجريات الشوط الأول.
وجاء الهدف الثاني للتعاون عبر النيران الصديقة، حينما لعب زامبرانو كرة داخل منطقة الجزاء، تابعها لاعب الخلود وليام إيكونغ بالخطأ في مرمى فريقه، وذلك في الدقيقة 75.
وبهذه النتيجة، ارتقى التعاون إلى مركز الوصافة مؤقتًا برصيد 25 نقطة، فيما توقف رصيد الخلود عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.