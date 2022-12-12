الكرواتي "لوكا مودريتش" قبل موقعة الأرجنتين: "أريد أن ألعب ولكن ليس ضد لاعب واحد"

قال لوكا مودريتش، لاعب المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، إنه يجب على منتخب بلاده أن يلعب «مباراة العمر» للتغلب على المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، عندما يلتقيان غداً الثلاثاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
ووصل المنتخب الكرواتي، وصيف مونديال 2018، للدور قبل النهائي بشكل رائع مرة أخرى، حيث تغلب على المنتخبين الياباني والبرازيلي، الذي كان مرشحًا قبل بدء البطولة، بشكل درامي عبر ركلات الترجيح.
وربما تعتمد آمال المنتخب الكرواتي على قدرتهم على احتواء ميسي، الذي ساهم في ستة أهداف في البطولة، وهو شيء لم يتفوق عليه سوى كيليان مبابي «سبعة».
وبينما يعلم مودريتش أن إيقاف ميسي سيكون حاسمًا، حذر مودريتش المنتخب الكرواتي، بقيادة المدرب زلاتكو داليتش، من أن يصبح تركيزهم منصبًا على لاعب واحد.
وقال مودريتش في مقابلة مع «أر.تي.في.إي»: «أريد أن ألعب، ولكن ليس ضد لاعب واحد».
وأضاف: «بالطبع ميسي لاعب ممتاز، سنواجه مشاكل لإيقافه، ولكننا جاهزون وسنبذل قصارى جهدنا».
وأردف: «الأرجنتين فريق كبير. سنحاول لعب أفضل مباراة في البطولة، أفضل مباراة في حياتنا. أتمنى أن يكون هذا كافيًا للوصول للنهائي».
وتوقع عدد قليل أن تكرر كرواتيا أدائها البطولي الذي قدمته في 2018، في مونديال قطر، وبينما يعتقد مودريتش أن هذا كان مناسبا لهم، كشف عن أنه حذر زملائه في ريال مدريد من جودة لاعبي المنتخب الكرواتي قبل انطلاق البطولة.