الكرواتي "لوكا مودريتش" قبل موقعة الأرجنتين: "أريد أن ألعب ولكن ليس ضد لاعب واحد"

وتوقع عدد قليل أن تكرر كرواتيا أدائها البطولي الذي قدمته في 2018، في مونديال قطر، وبينما يعتقد مودريتش أن هذا كان مناسبا لهم، كشف عن أنه حذر زملائه في ريال مدريد من جودة لاعبي المنتخب الكرواتي قبل انطلاق البطولة.