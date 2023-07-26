مدرب "الاتحاد" نونو سانتو: "الترجي" فريق جيد.. و"رومارينهو" يؤكد: وجود الأسماء العالمية إضافة للفريق

أكد البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد الكروي الأول، أن اللاعبين الجدد المنضمين حديثًا للفريق يُظهرون استجابة كبيرة مع باقي اللاعبين، مشيرًا إلى أنه يتطلع لتعاقدات جديدة؛ للمنافسة بقوة على البطولات.
جاء حديث البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الترجي التونسي في الجولة الأولى من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 التي تستضيفها السعودية في مدن: الطائف، وأبها، والباحة خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل بمشاركة 16 فريقًا.
وقال نونو سانتو: الترجي فريق جيد ويمتلك عناصر وإمكانيات مميزة، سنعتمد أسلوب اللعب المناسب للقاء من خلال الحصة التدريبية التي سنخوضها اليوم، وسنركز على نقاط قوتنا والتعامل مع مكامن الضعف والقوة في الفريق المنافس.
وأضاف: "نتطلع لتدعيم صفوفنا بإضافات جديدة خلال فترة الانتقالات الجارية؛ للمنافسة بقوة على الاستحقاقات المتاحة أمامنا، لقد اتخذت قرار عدم خوض المباريات الودية منذ نهاية الموسم؛ تقديرًا للمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون خلال منافسات الموسم الماضي".
وتابع: "من المهـم أن يُظهر اللاعبون الجدد استجابتهم الكبيرة مع باقي اللاعبين في لقاء الغد، وسنحدد اللاعبين الأساسيين من خلال الحصة التدريبية اليوم، إدارة النادي أبلغتنا بإمكانية مشاركة جميع اللاعبين الجدد في مباراة الغد".
وأوضح المدرب البرتغالي: "إن رومارينهو من أكثر اللاعبين احترافيةً في الفريق، ومن المهم أن نحافظ على مكتسباتنا، وسنبحث عن أفضل الخيارات لتدعيم صفوفنا مستقبلًا، نعلم أن جماهيرنا متشوقة لمشاهدة فريقها من جديد، وسنعمل جاهدين لإسعادهم من خلال هذه المسابقة".
وختم حديثه بالقول: "تمنياتي للاعبين الذين غادروا بعد مساهمتهم معنا في الموسم الماضي بالتوفيق في مسيرتهم المقبلة".
من جانبه، قال هداف الفريق البرازيلي رومارينهو: "وجود الأسماء العالمية يعد إضافة للفريق وللمسابقات التي سنشارك فيها، وسنعمل معًا للوصول إلى الأهداف التي وضعناها".
وأضاف: "مدربنا رائع، وعمل على إعداد الفريق بالشكل المناسب خلال فترة التحضير للموسم، وأنا جاهز لتمثيل الفريق في أي مركز، وسأكون تحت رهن إشارة المدرب في أي موقع يختاره".