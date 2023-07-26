مدرب "الاتحاد" نونو سانتو: "الترجي" فريق جيد.. و"رومارينهو" يؤكد: وجود الأسماء العالمية إضافة للفريق

وأوضح المدرب البرتغالي: "إن رومارينهو من أكثر اللاعبين احترافيةً في الفريق، ومن المهم أن نحافظ على مكتسباتنا، وسنبحث عن أفضل الخيارات لتدعيم صفوفنا مستقبلًا، نعلم أن جماهيرنا متشوقة لمشاهدة فريقها من جديد، وسنعمل جاهدين لإسعادهم من خلال هذه المسابقة".