"الاتحاد" يتغلب على "أبها" وديًّا بهدفَيْن دون مقابل

وخاض نونو سانتو، مدرب الاتحاد، المباراة المغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام بتشكيلة مكونة من: مارسيلو جروهي، وأحمد شراحيلي، وأحمد حجازي، ومهند الشنقيطي، وحمدان الشمراني، وعبدالرحمن العبود، وطارق حامد، وبرونو هنريكي، وهيلدر كوستا، وإيجور كورونادو، ورومارينيو.