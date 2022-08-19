"الاتحاد" يتغلب على "أبها" وديًّا بهدفَيْن دون مقابل

تغلَّب فريق الاتحاد على نظيره أبها بهدفَيْن دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب نادي الاتحاد بجدة، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023.
وخاض نونو سانتو، مدرب الاتحاد، المباراة المغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام بتشكيلة مكونة من: مارسيلو جروهي، وأحمد شراحيلي، وأحمد حجازي، ومهند الشنقيطي، وحمدان الشمراني، وعبدالرحمن العبود، وطارق حامد، وبرونو هنريكي، وهيلدر كوستا، وإيجور كورونادو، ورومارينيو.
أما الفريق الأبهاوي فدخل بتشكيلة مكونة من: ديفيس إيباسي، وفهد الجميعة، وبلال بن عيفة، وعبدالله الزوري، ومحمد الكنيدري، ورياض شراحيلي، وزكريا سامي، والطيب مزياني، وسعد بقير، وصالح العمري، وبرستيج مبونجو.
افتتح الضيوف التسجيل عبر لاعبهم زكريا سامي بضربة رأسية في الدقيقة الـ(4)، قبل أن يعدل الاتحاد النتيجة بهدف عن طريق البرازيلي برونو هنريكي بالدقيقة الـ(19)، وأضاف المحترف المصري طارق حامد الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة الـ41 من تسديدة مباشرة نحو المرمى.
وفي الشوط الثاني أشرك نونو سانتو الثنائي مدالله العليان والناشري، وأخرج كورونادو والعبود في الدقيقة الـ76، وبعدها بـ6 دقائق زج بالثنائي حمدالله وهارون كمارا، واستبدل رومارينيو وهيلدر كوستا، وتبعه بتبديلين بدخول زكريا وهوساوي، وخروج مهند الشنقيطي وحمدان الشمراني.
ولم يحدث أي جديد حول النتيجة؛ لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد على أبها (2-1).