الاتحاد الدولي للفروسية: جوائز كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في الرياض الأعلى في تاريخ البطولة

وفي حديث للأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية قال :" اليوم وبكل فخر تعيش الفروسية السعودية أفضل مراحلها على كل الأصعدة سواءً على مستوى النتائج أو استضافة الأحداث العالمية فنحن نستعد الآن لاستضافة الحدث الأكبر الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط كأس العالم لقفز الحواجز والترويض وبفضل الدعم السخي من قيادتنا الرشيدة والمتابعة المستمرة والحرص من وزير الرياضة نعمل على أن تحقق الأحداث التي تستضيفها المملكة العربية السعودية أعلى المعايير وأفضلها على الإطلاق فقد تقرر مضاعفة جوائز كأس العالم ليكون الأغلى عبر التاريخ ولتكون البطولة التي تستضيفها الرياض حدثاً رياضياً غير مسبوق ونسعى جاهدين بالعمل المستمر لإظهار هذا الكرنفال العالمي بأفضل حلة بما يتناسب مع مكانة مملكتنا الغالية ، كما نشكر الاتحاد الدولي للفروسية شريك نجاحنا على التعاون المثمر الفترة الماضية والذي جعلنا نستضيف أحداثاً كبرى بحضور أفضل فرسان العالم وكذلك حصول العلا على استضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 م وهذا مما يؤكد قدرة المملكة على استضافة أكبر الأحداث العالمية ونحرص بأن تكون السعودية هي الوجهة الأولى لعشاق الفروسية في العالم" .