كريم بنزيما يتقدم تشكيلة الاتحاد في الكلاسيكو أمام الهلال.. تعرّف على قائمة الفريقين

أعلن جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد مساء يوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وخلت تشكيلة النادي العاصمي من نجمه البرازيلي نيمار جونيور، فيما شهدت تواجد السداسي الأجنبي بونو، كوليبالي ونيفيز، وسافيتش، ومالكوم ، وميتروفيتش.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي: ياسين بونو(حراسة المرمى)
خط الدفاع : سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني.
خط الوسط: محمد كنو، روبين نيفيز ، سيرجي سافيتش.
خط الهجوم : مالكوم ، سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش .
في المقابل أعلن البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد عن القائمة الأساسية لفريقه لمواجهة الليلة يتقدمهم النجم الفرنسي كريم بنزيما.
وضمت التشكيلة كلًا من:
حراسة المرمى: مارسبلو غروهي
خط الدفاع: مدالله العليان، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود.
خط الوسط: أنغولو كانتي، فابينيو ، كوناردو.
خط الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله.
يشار أن الاتحاد يدخل المواجهة في الصدارة بالعلامة الكاملة بـ12نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثالث بـ10نقاط.