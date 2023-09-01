كريم بنزيما يتقدم تشكيلة الاتحاد في الكلاسيكو أمام الهلال.. تعرّف على قائمة الفريقين

أعلن جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد مساء يوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.