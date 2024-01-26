البريطاني "جيك دينيس" يُتوَّج بالمركز الأول في أول أيام سباق فورمولا إي-الدرعية 2024

وتُستكمل المنافسات القوية مساء يوم غد السبت على حلبة الدرعية التاريخية، التي تستمد إضاءتها من تقنية (LED) الصديقة للبيئة، بإقامة الجولة الثالثة من البطولة العالمية لسيارات فورمولا إي، إضافة إلى وجود العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المصاحبة في موقع السباق، على أن تنتقل البطولة عقب ذلك إلى مدينة ساوباولو في البرازيل، التي ستحتضن الجولة الرابعة من الحدث العالمي.