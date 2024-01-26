البريطاني "جيك دينيس" يُتوَّج بالمركز الأول في أول أيام سباق فورمولا إي-الدرعية 2024

توَّج الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، مساء أمس الجمعة 25 يناير، البريطاني جيك دينيس، سائق فريق أندريتي غلوبال، بالمركز الأول في الجولة الثانية من الموسم العاشر في بطولة العالم "إي بي بي للفورمولا إي 2024"، التي تحتضنها المملكة على حلبة الدرعية التاريخية.
ووسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، انطلق السباق الذي ضم 22 سائقًا من 10 دول مختلفة، يمثلون 11 فريقًا عالميًّا، وفيه تمكن البريطاني من خطف المركز الأول للسباق المثير، فيما جاء الفرنسي جان إيريك فيرن، سائق فريق دي إس بينسكه، في مركز الوصافة، واحتل النيوزيلندي نك كاسيدي، سائق فريق جاغوار تي سي إس، المركز الثالث.
وكانت المرحلة التأهيلية للسباق التي أقيمت قبل الحدث الرئيسي قد شهدت معادلة الفرنسي جان إيريك فيرن، سائق فريق دي إس بينسكه، الرقم القياسي المسجل لأكثر عدد من المرات في صدارة مراكز الانطلاق (16 مرة)، الذي يحمله السويسري سيباستيان بويمي، سائق فريق إنفيجن ريسينغ.
وتُستكمل المنافسات القوية مساء يوم غد السبت على حلبة الدرعية التاريخية، التي تستمد إضاءتها من تقنية (LED) الصديقة للبيئة، بإقامة الجولة الثالثة من البطولة العالمية لسيارات فورمولا إي، إضافة إلى وجود العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المصاحبة في موقع السباق، على أن تنتقل البطولة عقب ذلك إلى مدينة ساوباولو في البرازيل، التي ستحتضن الجولة الرابعة من الحدث العالمي.