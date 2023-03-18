في كأس آسيا.. أخضر الشاطئية يخسر بصعوبة أمام البحرين

تمكن منتخب البحرين لكرة القدم الشاطئية، من تحقيق الفوز بصعوبة أمام نظيره السعودي 4-3، اليوم السبت، على ملعب جامتيم آرينا في باتايا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في تايلاند.
وسجل سلمان اليعقوبي (8) وراشد عاشور (10) وراشد جمال (36) ومحمد يعقوب (36) أهداف البحرين، في حين أحرز نايف ياكل (27) ووليد صحفي (32) وبلال بوده (34) أهداف الأخضر السعودي.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم السبت أيضاً، أفغانستان مع تايلاند على نفس الملعب.
وانفردت البحرين في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للسعودية، في حين بقي رصيد وتايلاند وأفغانستان خالياً من النقاط.