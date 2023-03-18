في كأس آسيا.. أخضر الشاطئية يخسر بصعوبة أمام البحرين

تمكن منتخب البحرين لكرة القدم الشاطئية، من تحقيق الفوز بصعوبة أمام نظيره السعودي 4-3، اليوم السبت، على ملعب جامتيم آرينا في باتايا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في تايلاند.