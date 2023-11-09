خَلَفًا لنونو سانتو.. الاتحاد يبحث إمكانية التعاقد مع أبيل فيريرا مدرب بالميراس

كشفت صحيفة "o Globo" البرتغالية عن أن نادي الاتحاد استفسر عن إمكانية التعاقد مع المدرب البرتغالي أبيل فيريرا، مدرب بالميراس البرازيلي، خَلَفًا للبرتغالي نونو سانتو.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن الثلاثاء الماضي إنهاء تعاقده مع نونو سانتو، وتعيين مساعد المدرب حسن خليفة لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، حتى إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد.
ووفقًا لذات الصحيفة؛ فإن هناك اهتمامًا من مسؤولي الاتحاد بالتعاقد مع المدرب البرتغالي؛ لكن الأخير يرغب في استكمال تعاقده مع بالميراس حتى نهاية 2024.
وقالت الصحيفة إن الاتحاد يمر بمرحلة سيئة؛ فيحتل المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي، ولم يحقق أي فوز في آخر 5 مباريات؛ مشيرة إلى أن الفريق السعودي مشارك في كأس العالم للأندية.
ويتولى المدرب أبيل فيريرا البالغ من العمر 44 عامًا، تدريب بالميراس منذ 2020، وسبَق له تدريب عدة أندية مثل سبورتينغ لشبونة، وسبورتينغ براغا، وباوك.