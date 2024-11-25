"الاتحاد" يخطف الصدارة من "الهلال".. فوز ثمين لرجال "لوران بلان" على "الفتح"

سلطت العديدُ من الصحف والمواقع العالمية، الضوءَ على فوز الاتحاد بالأمس أمام الفتح، وتصدره لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وحقق الاتحاد بقيادة لوران بلان، مساء أمس، فوزًا ثمينًا على نظيره الفتح بنتيجة (2/0)، ضمن منافسات الجولة الـ11 بالدوري السعودي.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "فابينهو وعوار يدفعان الاتحاد نحو الصدارة، فقد استغل الاتحاد هزيمة الهلال وصعد إلى الصدارة بعد فوزه على الفتح (2/0)، متذيلًا ترتيب الدوري السعودي للمحترفين".
وأضافت الصحيفة: "لم يفوّت رجال لوران بلان الفرصة لقضاء عطلة نهاية أسبوع رائعة، بعد خسارة منافسهم الهلال لهذه الجولة".
وقالت صحيفة "footmercato": "الاتحاد بدون بنزيما يستمر ويتصدر الدوري السعودي، فابينهو وحسام عوار حَسَمَا مباراتهم أمام الفتح (2/0)، وبهذا الفوز يصبح الاتحاد الزعيم الجديد للبطولة السعودية حتى الآن".
وأضافت صحيفة "ge": "الاتحاد يفوز ويخطف الزعامة من الهلال في البطولة السعودية، بعد فوزه على الفتح ليصبح للبطولةِ السعودية قائدٌ جديد".
وتفاعلت صحيفة "marca" قائلة: "الاتحاد يأخذ زمام الأمور من الهلال، ويهزم الفتح، ليتغير مشهد متصدر الدوري، ويصبح الصراع على اللقب هذا الموسم أمرًا مثيرًا الآن".