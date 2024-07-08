الحماس والإثارة برزا في "يورو 24" و"كوبا أمريكا".. "كرة القدم" هل صنعت السعادة بين الناس؟

"الساحرة المستديرة" كما تُلَقب، هي لعبة مختلفة عن غيرها، لعبة جميلة تعتمد على حسن إدارة الفريق، والمهارات والسرعة، والتخطيط، والذكاء، والصبر، والقوة، والإصرار على تجاوز الخصوم لتحقيق الانتصارات، وكسب البطولات والتحديات، ولذا تثير الحماس.. وهي لعبة الفقراء الذين يمارسونها بشغف في الأزقة الضيقة والأحياء المتواضعة، والملاعب الترابية، ويلعبها متوسطو الحال، ويركلونها في الساحات العامة، والميادين.. ويفضلها الأثرياء كذلك وميسورو الحال في ملاعبهم العشبية الراقية، والكل صغير وكبير يتعلق قلبه بها، ويتابع منافساتها وبطولاتها؛ حتى إن الصغار المحبين لها يقلدون نجومهم المفضلين في حركاتهم، ويلبسون قمصانهم، ويحملون أرقامهم، والمرضى عند مشاهدة المباريات يتناسون آلامهم ودموعهم لبعض الوقت؛ مما يفسر بشكل عام مدى تأثير كرة القدم في حياة الناس، ويؤكد كذلك قدرة نجوم اللعبة على دعم الكثير من المساهمات اجتماعيًّا وإنسانيًّا، وتقديم المبادرات الواعية كنماذج يحتذى بها في أجمل صورها الإنسانية؛ مما يعكس وجهًا مشرقًا للعبة محليًّا ودوليًّا.