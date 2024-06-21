رسمياً.. البرتغالي باولو دوارتي مدرباً للخلود

أعلن نادي الخلود الوافد الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين تعيين المدرب البرتغالي باولو دوارتي لقيادة الفريق الكروي الأول خلال منافسات الموسم القادم.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس): "أنهت إدارة النادي برئاسة الأستاذ محمد الخليفة إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو دوارتي لقيادة الفريق الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين".
ويمتلك المدرب البرتغالي صاحب 55 عاماً خبرة كبيرة في عالم التدريبK حيث بدأ مسيرته المهنية في عام 2004 حينما تولى تدريب فريق ليريا حتى 2006 وقاده للتأهل لكأس الاتحاد الأوروبي.
فيما كانت أبرز تجاربه التدريبية مع منتخب بوركينا فاسو في الفترة من 2008 إلى 2012، كما تولى تدريب منتخب الغابون في الفترة من 2012 إلى 2013، ثم عاد لتدريب بوركينا فاسو عام 2015، وقاد الفريق إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم عام2017، علماً أن آخر محطاته التدريبية كانت منتخب توغو الذي أعلن اليوم رحيله عن قيادة الفريق بعد ثلاث سنوات.
وخلال مسيرته المهنية درب عدداً من الأندية، حيث قاد الصفاقسي التونسي لفترة وجيزة عام 2015، كما عمل في نادي لومان الفرنسي 2009 وبريميرو دي أغوستو الأنجولي 2020-2021.
وانضم دوراتي إلى قائمة المدربين البرتغاليين المتواجدين في الدوري السعودي الذين يتقدمهم خورخي جيسوس مدرب الهلال، ولويس كاسترو مدرب النصر، إلى جانب مدرب الشباب فيتور بيريرا، ومدرب الخليج بيدرو إيمانويل.