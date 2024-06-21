رسمياً.. البرتغالي باولو دوارتي مدرباً للخلود

فيما كانت أبرز تجاربه التدريبية مع منتخب بوركينا فاسو في الفترة من 2008 إلى 2012، كما تولى تدريب منتخب الغابون في الفترة من 2012 إلى 2013، ثم عاد لتدريب بوركينا فاسو عام 2015، وقاد الفريق إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم عام2017، علماً أن آخر محطاته التدريبية كانت منتخب توغو الذي أعلن اليوم رحيله عن قيادة الفريق بعد ثلاث سنوات.