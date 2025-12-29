تتويج العلا بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، نزيه النصر، اليوم الاثنين، فريق العلا بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات في نسخته السادسة.
وحسم العلا اللقب بعد فوزه على القادسية بنتيجة 6-5 في المباراة النهائية التي أُقيمت بينهما على الصالة الخضراء بمدينة الدمام.
الجدير بالذكر أن الاتفاق سبق أن تُوِّج بالنسخة الأولى من البطولة، فيما تُوِّج القادسية بالنسخة الثانية، وتُوِّج السر بالنسخة الثالثة من البطولة، وتمكن الاتفاق من تحقيق لقب النسخة الرابعة، فيما تُوِّج النصر بالنسخة الخامسة في الموسم الماضي.