الأهلي يستضيف الفيصلي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 بدوري يلو

يخوض فريق الأهلي غدًا السبت مواجهته المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، وسيستضيف فيها الفيصلي على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة عند تمام الساعة العاشرة مساء.
ويبحث الأهلي المتصدر بـ58 نقطة عن الابتعاد بالصدارة لتعزيز حظوظه بالعودة السريعة إلى مصاف دوري روشن للمحترفين؛ على اعتبار أن الفوز سيرفع الفارق مع أقرب مطارديه إلى 5 نقاط قبل 6 جولات على خط النهاية.
وفي المقابل يتطلع الفيصلي خامس الترتيب بـ43 نقطة للعودة بالنقاط الثلاث من ميدان مضيفه للاقتراب أكثر من مراكز التأهل المباشر لدوري المحترفين.
كما ستقام مباراة أخرى مؤجلة، ولكن هذه المرة من الجولة الـ24، وستجمع بين فريق أُحد تاسع الترتيب بـ 36 نقطة وفريق الساحل صاحب المركز السابع عشر (قبل الأخير) بـ23 نقطة، وذلك على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة.