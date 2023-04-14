الأهلي يستضيف الفيصلي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 بدوري يلو

كما ستقام مباراة أخرى مؤجلة، ولكن هذه المرة من الجولة الـ24، وستجمع بين فريق أُحد تاسع الترتيب بـ 36 نقطة وفريق الساحل صاحب المركز السابع عشر (قبل الأخير) بـ23 نقطة، وذلك على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة.