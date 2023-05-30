الاتحاد السعودي للكرة الطائرة يتعاقد مع المدرب المونتينغري لقيادة الأخضر

أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء التعاقد رسميًا مع المدرب المونتينغري فيسيلين فوكوفيتش فيسكو ، وذلك لقيادة المنتخب الأول للكرة الطائرة، وذلك استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.