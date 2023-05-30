الاتحاد السعودي للكرة الطائرة يتعاقد مع المدرب المونتينغري لقيادة الأخضر

أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء التعاقد رسميًا مع المدرب المونتينغري فيسيلين فوكوفيتش فيسكو ، وذلك لقيادة المنتخب الأول للكرة الطائرة، وذلك استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.
وجاء التعاقد مع فيسيلين فوكوفيتش لقيادة المنتخب الأول نظير سجله التدريبي المميز مع المنتخبات والأندية التي دربها في الفترة الماضية.
يذكر بأن فيسيلين فوكوفيتش سبق له العمل مع عدد من المنتخبات أبرزها صربيا وسلوفينيا ومصر والإمارات ومنتيغرو، وساهم في تحقيق عدد من البطولات على المستويين الدولي والقاري.