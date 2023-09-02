نونو سانتو: خروج كورنادو أضرّ الفريق.. والبدلاء لم يتمكّنوا من صناعة الفارق

تحدّث البرتغالي نونو سانتو مدرّب نادي الاتحاد، عن أسباب خسارة فريقه أمام الهلال، أمس، بنتيجة "4/3"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال سانتو خلال مؤتمر صحفي: "كنّا قد بدأنا المباراة بشكل جيّد، وخاصة الشوط الأول، بخصوص الضغط واللعب، حتى تسجيل الأهداف، لكن الشوط الثاني كان سيئًا جدًّا".
وأضاف المدرب البرتغالي: "بدأنا الشوط الثاني بشكل سيئ جدًّا، وارتكبنا خطأً تلوَ الآخر، وسمحنا للخصم بتحقيق الفوز، وتسجيل هذه النتيجة، فقد تحوّل الكلاسيكو من الأمور التكتيكية إلى الأخطاء الفردية".
وأشار المدرب إلى أن من أسباب الخسارة أن اللاعبين وقعوا في العديد من الأخطاء، كما أضرّ خروجُ كورنادو بالفريق، والبدلاء لم يتمكّنوا من صناعة الفارق.
وبسؤاله عن تعاقدات الموسم الصيفي، أجاب: "علينا الانتظار حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية ونشاهد ماذا سيحدث".