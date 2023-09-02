نونو سانتو: خروج كورنادو أضرّ الفريق.. والبدلاء لم يتمكّنوا من صناعة الفارق

وقال سانتو خلال مؤتمر صحفي: "كنّا قد بدأنا المباراة بشكل جيّد، وخاصة الشوط الأول، بخصوص الضغط واللعب، حتى تسجيل الأهداف، لكن الشوط الثاني كان سيئًا جدًّا".