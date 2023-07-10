للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه.. الأهلي بطلاً للدوري قبل الختام بجولتين

حقق الأهلي المصري لقب الدوري للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه بعد خسارة أقرب ملاحقيه بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا مساء، اليوم الاثنين، بهدفين مقابل هدف.

تقدم بيراميدز بهدف سجله كريم حافظ في الدقيقة 37، لكن اللاعب المُعار من الأهلي صلاح محسن تمكن من مساعدة فريقه الأصلي من استعادة لقب الدوري بتسجيل هدفين في الدقيقتين 45 و83.

وتوقف رصيد بيراميدز عند 67 نقطة في المركز الثاني من 32 مباراة بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر صاحب الـ75 نقطة والذي لعب 29 لقاءً، ومع تبقي مباراتين فقط لبيراميدز سيكون أقصى رصيد من الممكن أن يصل إليه 73 نقطة، وهو ما يعني تتويج القلعة الحمراء باللقب.