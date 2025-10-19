جولة استثنائية في جدة.. أبطال الأوتوكروس يتألقون وسط أجواء تنافسية وحماس كبير

بدأ اليوم الثاني من البطولة باجتماع فني جمع السائقين مع مدير السباق، جرى خلاله استعراض التعليمات والإجراءات التنظيمية المعتمدة تأكيدًا على التزام الجميع بأعلى معايير السلامة والانضباط، تبع ذلك انطلاق التجارب الحرة التي مهدت لبدء المنافسات الرسمية، والتي نجح من خلالها السائق مصطفى العطاري في تسجيل أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و(765) جزءًا من الثانية، ليحقق المركز الأول في الترتيب العام، وحلّ فادي حمادة في المركز الثاني بزمن دقيقة واحدة وثانية واحدة و(484) جزءًا من الثانية، فيما جاء أحمد بن خنين ثالثًا في الترتيب العام بزمن بلغ دقيقة واحدة وثلاث ثوانٍ و(253) جزءًا من الثانية.