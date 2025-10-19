جولة استثنائية في جدة.. أبطال الأوتوكروس يتألقون وسط أجواء تنافسية وحماس كبير

اختتمت مساء أمس منافسات الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للأوتوكروس 2025م، التي استضافتها مواقف حلبة كورنيش جدة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ودعم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت يؤكد الشعبية الواسعة لهذه الرياضة في مدينة جدة.
وفي ختام المنافسات، قام الرئيس التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية، المهندس منصور المقبل، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الفئات، في أجواء احتفالية عكست المستوى الفني المميز الذي ظهر به المتسابقون.
وشهدت هذه الجولة مشاركة (68) متسابقًا ومتسابقة يمثلون نخبة السائقين في المملكة والمنطقة، توزعوا على عشر فئات تنافسية، إضافة إلى فئة مخصصة للسيدات، وسط أجواء اتسمت بالتنظيم المحترف والمعايير العالية للسلامة، لتجسد تجربة رياضية متكاملة تجمع بين التحدي والمتعة والتميز.
بدأ اليوم الثاني من البطولة باجتماع فني جمع السائقين مع مدير السباق، جرى خلاله استعراض التعليمات والإجراءات التنظيمية المعتمدة تأكيدًا على التزام الجميع بأعلى معايير السلامة والانضباط، تبع ذلك انطلاق التجارب الحرة التي مهدت لبدء المنافسات الرسمية، والتي نجح من خلالها السائق مصطفى العطاري في تسجيل أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و(765) جزءًا من الثانية، ليحقق المركز الأول في الترتيب العام، وحلّ فادي حمادة في المركز الثاني بزمن دقيقة واحدة وثانية واحدة و(484) جزءًا من الثانية، فيما جاء أحمد بن خنين ثالثًا في الترتيب العام بزمن بلغ دقيقة واحدة وثلاث ثوانٍ و(253) جزءًا من الثانية.
فئة (G)
في فئة (G1)، تمكن السائق سعيد الغامدي من الفوز بالمركز الأول بعد أن أنهى السباق بزمن دقيقة واحدة و(13) ثانية و(455) جزءًا من الثانية، وجاء عبدالكريم ريس في المركز الثاني، تبعه السائق فاروق خطيب في المركز الثالث.
أما في فئة (G1) بلس، فقد نجح زيد المصري في الفوز بالمركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(12) ثانية و(978) جزءًا من الثانية، وجاءت ريم العبود في المركز الثاني، فيما حلّ أبي وائل ظفر في المركز الثالث.
في حين انتزع هشام البديع المركز الأول في فئة (G2) بزمن دقيقة واحدة و(14) ثانية و(254) جزءًا من الثانية، فيما جاء كل من نواف الجبهان وعبيدة الحافظ في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وفي فئة (G3) حجز الوليد بن زكي المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(10) ثوانٍ و(42) جزءًا من الثانية، وجاء يوسف الشريف في المركز الثاني، فيما حل السائق راكان الصهيل في المركز الثالث.
وفي فئة (G4)، حقق عبدالعزيز الرميح المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(8) ثوانٍ و(924) جزءًا من الثانية، تلاه عمر الديني في المركز الثاني، فيما حلّ حاتم الحازمي في المركز الثالث.
كما تمكن سليمان الصهيل من حصد المركز الأول في فئة (G4) بلس بعد أن أنهى السباق بزمن دقيقة واحدة و(7) ثوانٍ و(86) جزءًا من الثانية، تبعه محمود عابد في المركز الثاني، ثم ماجد نور في المركز الثالث.
وفي فئة (G5)، نجح عبيد العنزي في تحقيق المركز الأول بزمن بلغ دقيقة واحدة و(8) ثوانٍ و(893) جزءًا من الثانية، وجاء عبدالله الخريجي ثانيًا، وعبدالمجيد الزهراني في المركز الثالث.
في حين حقق سلطان كايلو المركز الأول في فئة (G5) بلس بزمن بلغ دقيقة واحدة و(9) ثوانٍ و(191) جزءًا من الثانية، فيما جاء زيد الهزاع في المركز الثاني، وريان قشقري في المركز الثالث.
وفي فئة (G6)، حقق يزيد الصهيل المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(3) ثوانٍ و(935) جزءًا من الثانية، وحجز محمد الشريان المركز الثاني.
أما في فئة (G7)، فانتزع مصطفى العطاري صدارة الترتيب بزمن بلغ دقيقة واحدة و(765) جزءًا من الثانية، وجاء كل من فادي حمادة وأحمد بن خنين في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وفي فئة السيدات، نجحت مشاعل الهويش في تحقيق المركز الأول بعد أن أنهت السباق بزمن دقيقة واحدة و(14) ثانية و(165) جزءًا من الثانية، وجاءت ريم العبود في المركز الثاني، تلتها إيناس حمزة في المركز الثالث.
وتنطلق الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للأوتوكروس في الأحساء يومي (14 - 15) نوفمبر المقبل، ضمن سلسلة بطولات رياضة المحركات التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز حضور رياضة المحركات السعودية وترسيخ ثقافتها في المجتمع، حيث تشكل هذه البطولة فرصة مميزة لاكتشاف المواهب الوطنية وصقل مهاراتها من خلال منافسات تجمع بين الحماس والانضباط في أجواء آمنة وتنظيم احترافي يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة المحركات في المملكة.