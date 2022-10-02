الفيصل يرأس الوفد السعودي في اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي بكمبوديا

يرأس رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وفد المملكة المشارك في اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي التي تعقد في كمبوديا بداية من يوم غدٍ الاثنين وعلى مدى يومين.