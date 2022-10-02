الفيصل يرأس الوفد السعودي في اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي بكمبوديا

يرأس رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وفد المملكة المشارك في اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي التي تعقد في كمبوديا بداية من يوم غدٍ الاثنين وعلى مدى يومين.
ويضم الوفد السعودي للاجتماعات: نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي، الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد.
ويمثل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في أعمال الجمعية، عضوا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، وأضواء العريفي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، ضمن فريق ملف تروجينا 2029 المرشح لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.
ويستعرض الوفد السعودي خلال أعمال الجمعية ملف استضافة تروجينا بنيوم لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029م؛ تمهيدًا للتصويت على الاستضافة خلال الجمعية بعد غدٍ الثلاثاء، التي تقدّمت المملكة لاستضافتها مطلع أغسطس الماضي.
وتعد تروجينا، وجهة السياحة الجبلية العالمية في نيوم -في حال فوزها بالاستضافة- أول مدينة تستضيف الحدث الشتوي غرب قارة آسيا، بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان.
كما يستعرض الاجتماع ملف استعدادات مدينة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة 2025م، ودورة الألعاب الآسيوية "الرياض2034".
وتناقش الجمعية التقرير المالي والإداري للمجلس الأولمبي الآسيوي، وآخر مستجدات استضافة مدينة هانغتشو بمقاطعة جيجيانغ الصينية للأسياد الآسيوية 2023م.