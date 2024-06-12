رياضة

على حساب الرائد.. تتويج الاتحاد بكأس دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات لموسم 2023-2024

فريق الاتحاد يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الصالات
فريق الاتحاد يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الصالات

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، اليوم الأربعاء فريق الاتحاد بكأس دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2023-2024.

وحسم الاتحاد اللقب بعد فوزه على نظيره الرائد بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء اليوم على صالة نادي الشباب بالرياض.

وكان الاتحاد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الزلفي بنتيجة 9-2 في الدور نصف النهائي فيما تأهل الرائد بعد فوزه على فيد بنتيجة 8-4.

يذكر أن الأندية الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي "الاتحاد والرائد والزلفي وفيد" صعدت رسمياً إلى الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2024-2025.

نادي الاتحاد
دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الصالات

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org