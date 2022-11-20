تحضيراً لموقعة الأرجنتين.. الأخضر يواصل تدريباته وتمارين خاصة لـ "شراحيلي "

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعداداً لمواجهة منتخب الأرجنتين بعد يوم غدٍ الثلاثاء على استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™.