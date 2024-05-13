القادسية ما أروعه.. أطفأ النجمة بالأربعة

بعد إعلان صعوده رسميًّا لدوري روشن السعودي للمحترفين في الجولة الماضية، ووسط حضور جماهيري تجاوز 8 آلاف مشجع، احتفل "بنو قادس" بالتأهل لدوري الكبار والحصول على لقب دوري يلو "رسميًّا" بحضور زاهٍ ومميز؛ إذ كسب ضيفه النجمة بنتيجة 4/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، بقيادة الحكم حسين أبو شاهين، في افتتاح الجولة الـ32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.