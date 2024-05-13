القادسية ما أروعه.. أطفأ النجمة بالأربعة

بعد إعلان صعوده رسميًّا لدوري روشن السعودي للمحترفين في الجولة الماضية، ووسط حضور جماهيري تجاوز 8 آلاف مشجع، احتفل "بنو قادس" بالتأهل لدوري الكبار والحصول على لقب دوري يلو "رسميًّا" بحضور زاهٍ ومميز؛ إذ كسب ضيفه النجمة بنتيجة 4/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، بقيادة الحكم حسين أبو شاهين، في افتتاح الجولة الـ32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
الشوط الأول انتهى بتقدم القادسية بهدفين مقابل هدف للنجمة، وجاء هدفا القادسية عن طريق هداف الدوري "مباي دياني" هدفين، في الدقيقتين الـ 6 والـ36، فيما أحرز هدف النجمة "الآن ليما" من ركلة جزاء في الدقيقة الـ36.
وفي الشوط الثاني أضاف القادسية الهدف الثالث "الهاتريك" للاعب "مباي دياني - هداف الدوري 24 هدفًا" في الدقيقة الـ57.
وحضر أيمن الخليف بالهدف القدساوي الرابع في الدقيقة الـ65 قبل أن يقلص النتيجة للنجمة اللاعب "هيرناني سانتوس" في الدقيقة الـ69.
وبتلك النتيجة بلغ القادسية "بطل دوري يلو" النقطة الـ67، وبقي النجمة على رصيده السابق 45 نقطة.