أمير تبوك يهنئ الهلال بتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين

وقال أمير تبوك في برقية تلقاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل العتيبي: "يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023- 2024 والتشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أن أعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير، عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز، متمنيًا لكم المزيد من التوفيق".