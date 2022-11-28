كأس العالم قطر 2022.. بهدفين في مرمى الأورجواي.. البرتغال إلى ثمن النهائي

تأهل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد تجاوزه محطة الأورجواي 2/0 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الاثنين، على أرض ملعب لوسيل، لحساب المجموعة الثامنة ( الجولة الثانية ).