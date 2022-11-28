كأس العالم قطر 2022.. بهدفين في مرمى الأورجواي.. البرتغال إلى ثمن النهائي

تأهل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد تجاوزه محطة الأورجواي 2/0 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الاثنين، على أرض ملعب لوسيل، لحساب المجموعة الثامنة ( الجولة الثانية ).
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات ثنائي البرتغال " كريستيانو رونالدو " و "جواو فيليكس " عند الدقيقتين 15، 28.
وفي الشوط الثاني أحرز لاعب البرتغال "برونو فيرنانديز " الهدف الأول لمنتخب بلاده عند الدقيقة 54، وعاد اللاعب ذاته بهدف التأكيد الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع 3+90.