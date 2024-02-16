في اليوم الأول.. التايلندية "باتي" تتصدر بطولة أرامكو السعودية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

شهدت منافسات اليوم الأول من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة الكثير من المفاجآت لنجمات البطولة اللاتي قدمن مستويات قوية في ظل التحديات الجوية، حيث وصلت سرعة الرياح 30 ميلًا في الساعة.
منذ بداية المنافسات نجحت التايلندية باتي تافاتاناكيت في تقديم نفسها كمرشحة أولى بعد أن قدمت أداءً مميزاً منذ الصباح الباكر وضعها في صدارة المشاركات.
وبهذه المناسبة قالت "باتي" إنها فخورة بما قدمته خلال منافسات اليوم الأول للبطولة بالرغم من صعوبة الظروف وكثرة التحديات الناتجة عن سرعة الرياح، وأضافت: "استمتعت كثيراً وقدمت التزاماً كبيراً في اللعب في محاولة لتقديم أفضل ما لدي.
وشهدت المنافسات كذلك ظهور الجنوب أفريقية باولا ريتو بشكل جيد من خلال المشاركة الأولى لها في نادي الرياض للجولف.
وأوضحت ريتو: "لقد منحت نفسي بعض الفرص الجيدة والتزمت بخطوط الأهداف من نقطة الانطلاق وإلى المنطقة الخضراء" حيث لعبت ضمن استراتيجية واضحة لمواجهة كل التحديات.
أما اللاعبة دان نيكول والتي يعلق في ذهنها أنها لم تتأهل في بطولة العام الماضي؛ بسبب التسجيل غير الصحيح في سلسلة أرامكو للفرق.
اللاعبة استرب أدركت تماماً التحديات الجديدة لهذه البطولة والتي تشهد تغييرات في الممرات التي أصبحت أطول خاصة بعد فوز أليسون لي الذي حطم الرقم القياسي.
وعقب ختام المنافسات قالت: "أنا أستمتع باللعب في كافة الظروف حتى لو كانت الرياح قوية.
وأضافت: "أعتقد أنه يجب أن تلعب بطريقة هجومية في تسديد الكرات لتشق طريقك في هذه الظروف، وأنا أرى نفسي أنني هاجمت بما فيه الكفاية وكانت بداية جيدة".
وتتقاسم اللاعبة البلجيكية دي روي مانون مع اللاعبة استرب بعد الكثير من الأحداث والأداء التنافسي الذي قدمته اللاعبتان.
أما المصنفة الثامنة عالمياً تشارلي هال والتي أنهت اليوم + 2، في حين أن الجولة الثابتة للأمريكية ليكسي تومسون ستبقيها على مسافة قريبة من لوحة المتصدرين في الوقت الحالي مع توقعات بأن تبقى الرياح مسيطرة على الأجواء ليبقى أن يستمتع الجمهور بما ستقدمه البطلة السابقة جورجيا ه. ل، إميلي بيدرسن.