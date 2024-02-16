في اليوم الأول.. التايلندية "باتي" تتصدر بطولة أرامكو السعودية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

أما المصنفة الثامنة عالمياً تشارلي هال والتي أنهت اليوم + 2، في حين أن الجولة الثابتة للأمريكية ليكسي تومسون ستبقيها على مسافة قريبة من لوحة المتصدرين في الوقت الحالي مع توقعات بأن تبقى الرياح مسيطرة على الأجواء ليبقى أن يستمتع الجمهور بما ستقدمه البطلة السابقة جورجيا ه. ل، إميلي بيدرسن.