رياضة

إيقاف المغربي حمدالله 4 أشهر و"البلوي" 6 أشهر.. وفرض غرامات مالية.. تعرَّف على التفاصيل

حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة
عبد الرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد
عبد الرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد
سبق
سبق

أصدرت لجنة الاحتراف عدة قرارات اليوم الثلاثاء، كان أبرزها إيقاف المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد لمدة 4 أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال ، وإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

كما تقرر إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 3 أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)وحرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة ابتداءً من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها500 ألف ريال.

عبدالرزاق حمدالله
الاتحاد السعودي لكرة القدم
نادي الاتحاد
نادي النصر
لجنة الاحتراف
حامد البلوي

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