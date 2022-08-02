إيقاف المغربي حمدالله 4 أشهر و"البلوي" 6 أشهر.. وفرض غرامات مالية.. تعرَّف على التفاصيل

أصدرت لجنة الاحتراف عدة قرارات اليوم الثلاثاء، كان أبرزها إيقاف المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد لمدة 4 أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال ، وإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.