نيابة عن الفيصل.. "ابن جلوي" افتتح ورشة العمل الفنية لدورة الألعاب العالمية القتالية

ورحّب نيابة عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بالمشاركين في هذه الورشة، متمنياً أن تكون بداية قصة نجاح كبيرة ستكتب فصولها مدينة الرياض في أكتوبر المقبل؛ حيث موعد إقامة دورة الألعاب القتالية العالمية الثالثة، مؤكداً جاهزية اللجنة المنظمة للدورة، بالتعاون مع القطاعات الحكومية، على تقديم كافة التسهيلات، وتذليل كافة المعوقات، لضمان خروج دورة الرياض 2023 بأبهى صورة -بإذن الله-.