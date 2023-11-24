"شاموسكا": خسارة التعاون من أمام الرياض لم تكن مرضية

أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني لفريق التعاون أن خسارة فريقه من أمام الرياض لم تكن مرضية، وأن طرد اللاعب عبدالفتاح آدم غير سيناريو المباراة.
وجاءت تصريحات المدرب البرازيلي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24 وانتهت بخسارة التعاون (2-1).
وقال شاموسكا: "لم تكن النتيجة المرضية لنا وكنا نبحث عن الانتصار، وكنا الأفضل وسيطرنا على المباراة حتى أتى الطرد الذي تحصل عليه المهاجم عبدالفتاح آدم في الدقيقة 62 من زمن المباراة".
وأضاف "رأينا أن نبدأ بمهاجمين لزيادة الفاعلية الهجومية ورأينا نتائجها في المباراة قبل أن يتغير سيناريو المباراة"، مضيفاً أن ما يمر به النادي موجة طبيعية يمر بها أي نادٍ فمن 21 مباراة لم يخسر إلا ثلاث مباريات.
وتابع: "المتعهد الأول لتنفيذ ركلات الجزاء أشرف المهديوي وهو كابتن الفريق واستخدم صلاحياته ومنح التنفيذ لموسى بارو الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 56".