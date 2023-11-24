"شاموسكا": خسارة التعاون من أمام الرياض لم تكن مرضية

وأضاف "رأينا أن نبدأ بمهاجمين لزيادة الفاعلية الهجومية ورأينا نتائجها في المباراة قبل أن يتغير سيناريو المباراة"، مضيفاً أن ما يمر به النادي موجة طبيعية يمر بها أي نادٍ فمن 21 مباراة لم يخسر إلا ثلاث مباريات.