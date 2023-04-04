في الجولة 27 من دوري يلو .. الأهلي يعبر الجبلين ويعتلي الصدارة

اعتلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى ( 55 نقطة) بعد تجاوز نظيره الجبلين 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء، بملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، بقيادة الحكم محمد الهويش.
الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدف أحرزه اللاعب حسن العلي، عند الدقيقة الثامنة.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 78 أحرز اللاعب "أندرسون بلاتا" هدف التعادل للجبلين.
وأعاد رياض بودبوز فريقه الأهلي للمقدمة من جديد بالهدف الثاني من ركلة جزاء، في الوقت بدلاً من الضائع عند الدقيقة السادسة 6+90 .