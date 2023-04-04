في الجولة 27 من دوري يلو .. الأهلي يعبر الجبلين ويعتلي الصدارة

اعتلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى ( 55 نقطة) بعد تجاوز نظيره الجبلين 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء، بملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، بقيادة الحكم محمد الهويش.