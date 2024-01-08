نادٍ سعودي يقدم عرضًا بقيمة 15 مليون يورو لضم لاعب لاتسيو "فيليبي أندرسون"

وانضم فيليبي أندرسون البالغ من العمر 30 عامًا، إلى صفوف نادي لاتسيو في 2021، قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعار إلى بورتو في 2021، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.