رياضة

نادٍ سعودي يقدم عرضًا بقيمة 15 مليون يورو لضم لاعب لاتسيو "فيليبي أندرسون"

"أستون فيلا" الإنجليزي واليوفي الإيطالي وفِرَق من البرازيل وأوروبا تراقب وضع اللاعب
فيليبي أندرسون لاعب لاتسيو الإيطالي
فيليبي أندرسون لاعب لاتسيو الإيطالي

قدّم أحد الأندية السعودية عرضًا للتعاقد مع البرازيلي فيليبي أندرسون، لاعب لاتسيو الإيطالي، الذي يقترب من مغادرة النادي الإيطالي.

وأكد موقع "fanaticos" أن الجناح البرازيلي يحظى باهتمام العديد من الأندية؛ حيث قدّم له أحد الأندية السعودية عرضًا بقيمة 15 مليون يورو للحصول على توقيعه في الفترة المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن أستون فيلا الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي يرغبان أيضًا في ضم فيليبي، بالإضافة إلى فِرَق من البرازيل وأوروبا التي تراقب وضع اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو القادم.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ذكرت أن ناديا النصر والشباب، قد أبدوا اهتمامهما بالتعاقد مع فيليبي أندرسون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم فيليبي أندرسون البالغ من العمر 30 عامًا، إلى صفوف نادي لاتسيو في 2021، قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعار إلى بورتو في 2021، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.

الأندية السعودية
فيليبي أندرسون

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