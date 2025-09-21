كأس الملك: الهلال في ضيافة العدالة.. وأبها يستضيف الشباب

مباريات الثلاثاء

تقام غدًا الثلاثاء خمس مباريات، تبدأ بلقاء الوافدين الجديدين على دوري روشن للمحترفين، حيث يستقبل الحزم نظيره نيوم في الرس عند الساعة 06:35 مساءً، ويلتقي الزلفي بالفيحاء على ملعبه في التوقيت نفسه، فيما يواجه النجمة ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند 06:35 مساءً. وفي قمة مرتقبة، يلاقي النصر نظيره جدة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة عند الساعة 09:30 مساءً، قبل أن يُختتم اليوم بمواجهة الاتحاد والوحدة في مكة المكرمة عند الساعة نفسها.