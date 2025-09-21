كأس الملك: الهلال في ضيافة العدالة.. وأبها يستضيف الشباب

تستكمل مساء اليوم الاثنين منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين - أغلى الكؤوس - بثلاث مواجهات منتظرة، إذ يلتقي البكيرية بالخلود عند الساعة 06:35 مساءً على ملعب الأول بالمدينة نفسها، ويستضيف الطائي نظيره الخليج على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل عند الساعة 06:45 مساءً، فيما يلاقي أبها ضيفه الشباب في التوقيت نفسه على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها. وتُختتم مواجهات اليوم بلقاء الهلال مع العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء عند الساعة 09:30 مساءً.
مباريات الثلاثاء
تقام غدًا الثلاثاء خمس مباريات، تبدأ بلقاء الوافدين الجديدين على دوري روشن للمحترفين، حيث يستقبل الحزم نظيره نيوم في الرس عند الساعة 06:35 مساءً، ويلتقي الزلفي بالفيحاء على ملعبه في التوقيت نفسه، فيما يواجه النجمة ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند 06:35 مساءً. وفي قمة مرتقبة، يلاقي النصر نظيره جدة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة عند الساعة 09:30 مساءً، قبل أن يُختتم اليوم بمواجهة الاتحاد والوحدة في مكة المكرمة عند الساعة نفسها.
مباريات الأربعاء
تُختتم منافسات دور الـ32 يوم الأربعاء المقبل بثلاث مباريات، حيث يلتقي الجبيل مع الرياض عند الساعة 06:10 مساءً على ملعب مدينة الأمير نايف في القطيف، فيما يستضيف الجبلين نظيره الفتح على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل عند الساعة 06:45 مساءً، وتُختتم الجولة بلقاء العروبة مع القادسية على ملعب جامعة الجوف عند الساعة 09:00 مساءً.