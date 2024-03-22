الأخضر تحت 21 يواجه كوريا الجنوبية في نصف نهائي غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 21 عامًا اليوم السبت مباراته ضمن نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2024، والمقامة في الأحساء، حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري.
ويستضيف "الأخضر" منتخب كوريا الجنوبية، في تمام الحادية عشرة مساءً، على ملعب نادي الفتح.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء الجمعة على الملعب الرديف بنادي الفتح، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بالعمل على الكرات الثابتة.
يُذكر أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا تضم إلى جانب الأخضر تحت 21 عامًا منتخبات الإمارات، الأردن، العراق، كوريا الجنوبية، أستراليا، تايلاند، ومصر.