الأخضر تحت 21 يواجه كوريا الجنوبية في نصف نهائي غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 21 عامًا اليوم السبت مباراته ضمن نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2024، والمقامة في الأحساء، حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري.