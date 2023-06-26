برشلونة يعلن تعاقده رسمياً مع الألماني إيلكاي غوندوغان

ويملك "غوندوغان" سجلاً ذهبياً منذ انتقاله إلى سيتي قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني قبل 7 أعوام في صفقة بلغت 20 مليون جنيه إسترليني، إذ توّج في صفوفه بطلاً للدوري المحلي 5 مرات، وكأس إنجلترا مرتين، وكأس الرابطة 4 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، خاض "غوندوغان" 304 مباريات مع سيتي وسجل 60 هدفاً.