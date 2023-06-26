برشلونة يعلن تعاقده رسمياً مع الألماني إيلكاي غوندوغان

أعلن برشلونة ضم لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان بعقد لمدة عامين في صفقة انتقال مجاني قادماً من مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا.
وكتب بطل الدوري الإسباني عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "غوندوغان برشلوني حتى 30 يونيو 2025، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، قيمة الشرط الجزائي 400 مليون يورو".
وتألق غوندوغان (32 عاماً) بشكل لافت مع مانشستر سيتي الموسم المنصرم وأحرز في صفوفه ثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، وخاض معه 51 مباراة في مختلف المسابقات مسجلاً 11 هدفاً.
وحاول سيتي تمديد عقد "غوندوغان"، لكن عرضه كان لموسم واحد مع إمكانية إضافة موسم جديد، لكن الألماني فضل عقداً أطول مع برشلونة.
ويملك "غوندوغان" سجلاً ذهبياً منذ انتقاله إلى سيتي قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني قبل 7 أعوام في صفقة بلغت 20 مليون جنيه إسترليني، إذ توّج في صفوفه بطلاً للدوري المحلي 5 مرات، وكأس إنجلترا مرتين، وكأس الرابطة 4 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، خاض "غوندوغان" 304 مباريات مع سيتي وسجل 60 هدفاً.