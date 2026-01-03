بهدف "الشنقيطي".. الاتحاد يتجاوز عقبة التعاون

واصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم انتصاراته، بتغلبه على ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال مجريات الشوط الأول، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى.
وبدأ فريق الاتحاد الشوط الثاني بقوة، حيث نجح في مطلعه في افتتاح التسجيل من هجمة منظمة، قادها موسى ديابي من الجهة اليسرى، قبل أن يمرر كرة داخل منطقة الجزاء، تابعها مهند الشنقيطي في شباك الحارس البرازيلي مايلسون، عند الدقيقة (50).
ولم تكتمل فرحة التعاون بتعديل النتيجة، بعدما ألغى الحكم هدف عبدالفتاح آدم، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، في الدقيقة (85).
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة، صعد بها إلى المركز الخامس، فيما توقف رصيد التعاون عند 28 نقطة في المركز الثالث.