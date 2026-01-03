بهدف "الشنقيطي".. الاتحاد يتجاوز عقبة التعاون

واصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم انتصاراته، بتغلبه على ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.