منتخبا المالديف للرجال والسيدات يواصلان معسكرَيْهما الإعداديَّيْن بالشرقية

بتوجيه من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، استضاف الاتحاد السعودي للكرة الطائرة منتخبَيْ المالديف للرجال والسيدات للكرة الطائرة لإقامة معسكرَيْن إعداديَّيْن في المنطقة الشرقية، ولعب مباريات ودية مع المنتخبات السعودية.