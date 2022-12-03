منتخبا المالديف للرجال والسيدات يواصلان معسكرَيْهما الإعداديَّيْن بالشرقية

بتوجيه من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، استضاف الاتحاد السعودي للكرة الطائرة منتخبَيْ المالديف للرجال والسيدات للكرة الطائرة لإقامة معسكرَيْن إعداديَّيْن في المنطقة الشرقية، ولعب مباريات ودية مع المنتخبات السعودية.
وتحظى البعثة بمتابعة من رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الدكتور خالد الزغيبي، الذي يوجَد في المنطقة الشرقية لمتابعة سير المعسكر الاعدادي الذي يستمر حتى الأربعاء القادم.
وقد لعب المنتخب الضيف العديد من المباريات مع المنتخب السعودي لدرجتَيْ الشباب والناشئين، كما لعب منتخب السيدات مع نادي الاتفاق للسيدات.