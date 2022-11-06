تتويج الفائزين بمنافسات المبارزة وألعاب القوى والملاكمة.. ضمن الألعاب السعودية 2022

وفي منافسات دفع الجلة لذوي الإعاقة، حصد اللاعب سلطان الحبشي الميدالية الذهبية، تلاه حيدر سلامي في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثمّ عبد الله الغازي في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، حصد اللاعب عبد الرحمن القرشي الميدالية الذهبية، تلاه جمعان الزهراني في المركز الثاني، وجاء البراء القرني في المركز الثالث.

واختتمت اليوم منافسات الملاكمة للرجال والسيدات في ملعب الأمير فيصل بن فهد، وتوّج الفائزين والفائزات الأمير سعود بن مشعل آل سعود، وأضواء العريفي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعبد الله الحربي رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، ورشا محمد الخميس نائب رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، والدكتور محمد الترابي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة وأحمد الشاهيني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة.