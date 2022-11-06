تتويج الفائزين بمنافسات المبارزة وألعاب القوى والملاكمة.. ضمن الألعاب السعودية 2022

توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، والأميرة دليّل بنت نهار بن عبد العزيز، مستشار نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، اليوم الفائزين في منافسات المبارزة، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، بحضور أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة ومحمد بو علي نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة.
واختتمت اليوم منافسات سيف الإيبيه للرجال وسيف السايبر للسيدات والتي استضافها نادي الرياض، وأسفرت النتائج عن حصد اللاعبة ربى محمد المصري الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلتها اللاعبة دانة هادي القحطاني في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت اللاعبتان الحسناء الحماد، وعهد المعمر في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفي منافسات الرجال، حصد اللاعب جواد على الداؤود الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه زكريا عبد الله الداؤود في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء فيصل عابد وحسين الطويل في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
كما توجت الأميرة دليّل بنت نهار بن عبد العزيز، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، والأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والدكتور هشام بن محمد الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وحبيب الربعان رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، الفائزين في منافسات ألعاب القوى وألعاب القوى البارالمبية والتي أُقيمت اليوم في نادي الرياض.
واختتمت اليوم سباقات 400 متر للرجال و100 متر للسيدات، والوثب العالي للرجال، والقفز بالزانة للرجال، ودفع الجلة لذوي الإعاقة، وسباق 100 متر على الكراسي المتحركة.
وأسفرت النتائج عن فوز اللاعبة ياسمين الدباغ بذهبية 100 متر للسيدات، تلتها في المركز الثاني لجين الحميد، وجاءت يارا أبو الجدايل في المركز الثالث. وفي سباق 400 متر للرجال، حصد اللاعب مازن آل ياسين الميدالية الذهبية والمركز الأول تلاه يوسف مسرحي في المركز الثاني، ثم إبراهيم فتيني في المركز الثالث.
وفي منافسات الوثب العالي للرجال، حلق اللاعب أحمد التاروتي بالميدالية الذهبية، تلاه حسين آل دهيم في المركز الثاني، ثمّ خالد عقبي في المركز الثالث، وفي منافسات القفز بالزانة، حصد اللاعب حسين آل خزام الميدالية الذهبية تلاه علي القصاب في المركز الثاني، ثم أحمد الياسين في المركز الثالث.
وفي منافسات دفع الجلة لذوي الإعاقة، حصد اللاعب سلطان الحبشي الميدالية الذهبية، تلاه حيدر سلامي في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثمّ عبد الله الغازي في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، حصد اللاعب عبد الرحمن القرشي الميدالية الذهبية، تلاه جمعان الزهراني في المركز الثاني، وجاء البراء القرني في المركز الثالث.
واختتمت اليوم منافسات الملاكمة للرجال والسيدات في ملعب الأمير فيصل بن فهد، وتوّج الفائزين والفائزات الأمير سعود بن مشعل آل سعود، وأضواء العريفي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعبد الله الحربي رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، ورشا محمد الخميس نائب رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، والدكتور محمد الترابي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة وأحمد الشاهيني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة.
وفي منافسات السيدات، حصدت اللاعبة سارة الشهراني الميدالية الذهبية لوزن تحت 50 كجم، تلتها كلثوم حنتول في المركز الثاني، وجاءت اللاعبتان أمل قاسم ومناهل العتيبي في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي وزن تحت 54 كجم، فازت اللاعبة خديجة الماحي بالميدالية الذهبية، تلتها سارة يحيى في المركز الثاني، ثم اللاعبتان منال بامعوضة وصيتة السالم في المركز الثالث، وفي وزن تحت 60 كجم، حققت اللاعبة هديل عاشور الميدالية الذهبية، تلتها رغد النعيمي في المركز الثاني، ثمّ ريهام كمال ونورا حنتول في المركز الثالث.
وفي منافسات الرجال، حصد اللاعب عبدالعزيز العتيبي الميدالية الذهبية في وزن تحت 54 كجم، أمام اللاعب محمد أزيبي في المركز الثاني، وجاء اللاعبان عمر مشنوي ونايف الحذيفي في المركز الثالث، وفي وزن تحت 60 كجم، حقق اللاعب محمد الكريديس الميدالية الذهبية، تلاه زياد المجرشي في المركز الثاني، ثمّ راشد محمد وثامر المطرفي في المركز الثالث، وفي وزن تحت 67 كجم، حلّق اللاعب راكان الثقفي بالميدالية الذهبية، أمام محمد سالم في المركز الثاني، ثمّ حسن كعبي وحسين هوساوي في المركز الثالث، وفي وزن تحت 80 كجم، حصد اللاعب سلمان حمادا الميدالية الذهبية، تلاه في المركز الثاني محمد الصبحي، وفي المركز الثالث حلّ اللاعبان مصطفى ندا وعبدالعزيز الخزام.