"يويفا" يحقق في احتفال بيلينغهام أمام سلوفاكيا في يورو 2024

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الاثنين إجراء تحقيق في إشارة قام بها جود بيلينغهام، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي، بعدما سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة في المباراة التي فاز فيها فريقه على سلوفاكيا 2-1، أمس الأحد، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليًا في ألمانيا.