في افتتاح الجولة 31 من دوري روشن .. الرياض والتعاون " سلبية "

خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الرياض الأول لكرة القدم وضيفه التعاون ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الخميس ، في افتتاح الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين ، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض ، بقيادة الحكم محمد الهويش .