في افتتاح الجولة 31 من دوري روشن .. الرياض والتعاون " سلبية "

خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الرياض الأول لكرة القدم وضيفه التعاون ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الخميس ، في افتتاح الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين ، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض ، بقيادة الحكم محمد الهويش .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين ، رغم محاولات الرياض المكثفة لبلوغ مرمى الضيف ، لكن جانب تلك المحاولات الصواب .
وفي الشوط الثاني تصدى قائم الرياض لتسديدة لاعب التعاون " جوانكا" في الدقيقة 67 .
بتلك النتيجة بلغ الرياض النقطة 30 في المركز الـ 14 ولازال في دائرة خطر الهبوط ، فيما بقي التعاون رابعاً، برصيد 52 نقطة .