وزارة الرياضة توافق على استقالة رئيس نادي الأهلي "النفيعي".. تعرَّف على الإدارة الجديدة

تلقت وزارة الرياضة مساء أمس الأربعاء خطابًا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الأستاذ ماجد بن عائض النفيعي، يتضمن طلبًا باستقالته من منصبه؛ وعليه فقد تقرر ما يأتي:
أولاً: قبول استقالة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد بن عائض النفيعي بعد تعهده بسداد الالتزامات المالية الناشئة عن فترة دورة المجلس الحالي، في حال تبيَّن مخالفتها الأنظمة واللوائح والتعاميم التي تطبقها الوزارة، وفقًا لمبدأ المسؤولية القانونية المنصوص عليه في المادة الـ22 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
ثانيًا: حل مجلس إدارة النادي الأهلي المعتمد بالقرار رقم (000358-44-101) وتاريخ 03/ 01/ 1444هـ، وفقًا للمادة (30/ 1/ و) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
ثالثًا: تكليف مجلس إدارة مؤقت لإدارة النادي برئاسة الأستاذ وليد بن عبدالرزاق معاذ، وعضوية كل من:
- تيسير بن جابر الجاسم.
- خالد بن محمد السريحي.
- محمد بن عبدالله القنب.
- سعود بن أسعد رحيمي.
- طارق بن عبدالله خليفة.
وذلك استنادًا للمادة (89/ 10) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية (غير العادية)، وانتخاب مجلس إدارة جديد.