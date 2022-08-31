وزارة الرياضة توافق على استقالة رئيس نادي الأهلي "النفيعي".. تعرَّف على الإدارة الجديدة

أولاً: قبول استقالة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد بن عائض النفيعي بعد تعهده بسداد الالتزامات المالية الناشئة عن فترة دورة المجلس الحالي، في حال تبيَّن مخالفتها الأنظمة واللوائح والتعاميم التي تطبقها الوزارة، وفقًا لمبدأ المسؤولية القانونية المنصوص عليه في المادة الـ22 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.