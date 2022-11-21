متجاوزةً حصة روسيا 2018.. "فيفا" يعلن بيع نحو 3 ملايين تذكرة بمونديال الدوحة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أمس الأحد، أنه تم بيع نحو 3 ملايين تذكرة لنهائيات كأس العالم في قطر؛ في وقتٍ كشف رئيسه السويسري جاني إنفانتينو، أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليارات دولار.