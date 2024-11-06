"تضرب" بخماسيات وثلاثيات.. الأندية السعودية تتفوَّق وتتألق في الجولة الـ4 من "نخبة آسيا"

أنهت الفِرق السعودية الثلاثة (الهلال، النصر والأهلي) مبارياتها في دوري أبطال آسيا للنخبة "الجولة الرابعة" من منافسات البطولة بامتياز كبير، وبالعلامة الكاملة.
وأثبت الثلاثي السعودي في البطولة القارية للنخبة علو كعب الكرة السعودية، وتطوُّر منافساتها، بعد أن أصبح الدوري السعودي للمحترفين واحدًا من أكثر البطولات شعبية في العالم.
وضربت الأندية السعودية بقوة في الجولة الرابعة محققةً انتصارات باهرة، وبنتائج كبيرة، على خصوم عنادٍ، لهم تاريخهم وسمعتهم في القارة الآسيوية؛ وهو ما جعل الأندية السعودية تتربع على صدارة جدول الترتيب بعد إسدال الستار عن منافسات الجولة الرابعة، وبفارق مريح عن أقرب المطاردين.
ونجح الهلال والأهلي في تحقيق انطلاقة قوية في البطولة؛ إذ واصلا حصد الانتصارات للجولة الرابعة تواليًا محققَيْن العلامة الكاملة حتى الآن في الموسم الحالي بعد مرور أربع جولات من الدور الأول بالبطولة.
ولم يكن النصر (الممثل الثالث للكرة السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة) أقل قوة وحسمًا من نظيرَيْه (الهلال والأهلي)، على الرغم من بدايته المتعثرة بتعادله في مباراته الأولى مع الشرطة العراقي خارج أرضه، لكن سرعان ما تدارك ذلك، وعاد إلى سكة الفوز محققًا ثلاثة انتصارات على التوالي؛ جعلته في المركز الثالث خلف الهلال والأهلي.
وقص الأهلي شريط البداية المثالية للأندية السعودية في الجولة الرابعة عقب اكتساحه نظيره الشرطة العراقي بنتيجة (5-1)، فيما أمطر الهلال شباك ضيفه استقلال طهران الإيراني بثلاثية نظيفة؛ واصل بها الفريق نتائجه المميزة هذا الموسم محافظًا على سِجله خاليًا من الهزائم.
وكسب فريق النصر ضيفه العين الإماراتي (حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة) بنتيجة (5-1).
وتُقام الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب يومَي 25 و26 نوفمبر الجاري، ويلعب فيها يوم 25 نوفمبر العين مع الأهلي، والاستقلال مع باختاكور، والغرافة مع النصر، والريان مع بيرسيبوليس.
ويوم 26 نوفمبر يلعب الشرطة مع الوصل، والسد مع الهلال.