"تضرب" بخماسيات وثلاثيات.. الأندية السعودية تتفوَّق وتتألق في الجولة الـ4 من "نخبة آسيا"

ولم يكن النصر (الممثل الثالث للكرة السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة) أقل قوة وحسمًا من نظيرَيْه (الهلال والأهلي)، على الرغم من بدايته المتعثرة بتعادله في مباراته الأولى مع الشرطة العراقي خارج أرضه، لكن سرعان ما تدارك ذلك، وعاد إلى سكة الفوز محققًا ثلاثة انتصارات على التوالي؛ جعلته في المركز الثالث خلف الهلال والأهلي.