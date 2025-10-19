بدعمٍ من هيئة تطوير الشرقية والهيئة السعودية للسياحة.. القادسية شريك بلاتيني لموسم الخبر 2025

أُعلن اليوم عن انطلاق موسم الخبر 2025، بدعمٍ من هيئة تطوير المنطقة الشرقية والهيئة السعودية للسياحة، وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، إلى جانب عددٍ من الداعمين والشركاء والرعاة من القطاعين العام والخاص. ويأتي الموسم ليقدّم حزمةً من الفعاليات النوعية التي تحتفي بالهوية الثقافية والاجتماعية والسياحية للمنطقة، وتعزز مكانة الخبر كوجهةٍ متكاملةٍ للترفيه والثقافة وجودة الحياة.
وفي هذا الإطار، أعلنت شركة نادي القادسية عن مشاركتها كشريك بلاتيني في موسم الخبر، من خلال تنظيم فعالية مميزة على واجهة الخبر البحرية، تُقام على مدى يومين (13 و14 ديسمبر)، وتستهدف جميع فئات المجتمع في أجواءٍ تجمع بين المتعة والترفيه والانتماء للمدينة.
وبهذه المناسبة، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية بدر الرزيزاء قائلًا: “نتقدم بجزيل الشكر لقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- التي جعلت المواطن محور التنمية في مختلف مناطق المملكة، وبدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله- وحرصهما على تمكين المبادرات النوعية التي تخدم المجتمع وترتقي بجودة الحياة، والذي يعكس رؤية طموحة لتفعيل الفضاءات العامة وتعزيز جودة الحياة في المنطقة. وتأتي مشاركة القادسية في هذا الموسم من منظورٍ استراتيجي يعزز هوية النادي كنادٍ لأهل الخبر، فهم المشجعون والجماهير الذين يشكّلون أساس وجودنا.”
وأضاف الرزيزاء: “القادسية متميّزٌ في العمل الاجتماعي، ودوره لا يقتصر على الرياضة فحسب، بل يمتدّ ليكون عنصرًا فاعلًا في التنمية المجتمعية والثقافية. ومن خلال مشاركتنا في موسم الخبر، نسعى لترسيخ حضور النادي في المشهد الاجتماعي، وتعزيز الاستدامة في قاعدته الجماهيرية، تأكيدًا على رسالته كمنصة تجمع بين الرياضة والمجتمع.”
ويأتي تنظيم القادسية لهذه الفعالية ضمن توجه الشركة نحو المشاركة الفاعلة في الفعاليات الوطنية والمجتمعية، بما يترجم رؤيتها في أن يكون النادي رمزًا من رموز مدينة الخبر، ومكوّنًا أساسيًا في تطوير المشهد الحضري والثقافي في المنطقة الشرقية.