بدعمٍ من هيئة تطوير الشرقية والهيئة السعودية للسياحة.. القادسية شريك بلاتيني لموسم الخبر 2025

وأضاف الرزيزاء: “القادسية متميّزٌ في العمل الاجتماعي، ودوره لا يقتصر على الرياضة فحسب، بل يمتدّ ليكون عنصرًا فاعلًا في التنمية المجتمعية والثقافية. ومن خلال مشاركتنا في موسم الخبر، نسعى لترسيخ حضور النادي في المشهد الاجتماعي، وتعزيز الاستدامة في قاعدته الجماهيرية، تأكيدًا على رسالته كمنصة تجمع بين الرياضة والمجتمع.”