نيابة عن الفيصل.. "ابن جلوي" يشهد اجتماعات الأولمبي الآسيوي

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، شهد نائبه الأمير فهد بن جلوي، رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي، الجمعية الثالثة والأربعين للمجلس، التي عُقدت اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة رئيس المجلس الأولمبي المكلف "راجا راندير سينغ"، بمشاركة اللجان الأولمبية الآسيوية كافة، وبحضور الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، والمدير التنفيذي للعلاقات العامة والدولية والمراسم عبدالعزيز بن محمد البقوص.
واعتمدت جمعية الأولمبي الآسيوي بالإجماع التعديلات الجديدة للنظام الأساسي للمجلس، الذي احتوى على عدد من التغييرات التي تهدف إلى تطوير أعمال المجلس ليواكب تطلعات اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الأكبر.
وعلى هامش أعمال الجمعية اجتمع نائب الرئيس برئيس اللجنة الأولمبية العراقية المنتخب حديثًا "عقيل مفتن"، ونقل له تحيات سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مؤكدًا أهمية المضي قدمًا في العمل وفق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين "الأولمبية السعودية" ونظيرتها العراقية عام 2023م.
كما التقى "ابن جلوي" رئيس اللجنة الأولمبية الكازاخستانية السيد "غينادي غلوڤكن"، الذي فاز مؤخرًا برئاسة اللجنة، باحثًا استمرار العلاقة المميزة التي تجمع الأسرتين الأولمبيتين في البلدين، وخصوصًا في مجال الرياضات الشتوية.
ولتطوير العلاقة الاستراتيجية التي تجمع اللجنة بالمجلس الأولمبي الآسيوي؛ كونها المستضيف لدورات الألعاب الآسيوية بمختلف مسمياتها، اجتمع نائب الرئيس بنائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي من جمهورية أوزباكستان "أوتابيك عمروف"، واستعرض أهم المشاريع القائمة بين السعودية والمجلس.
يُذكر أن الجمعية العمومية اعتمدت تقارير اللجان العاملة ودورات الألعاب الآسيوية، بما في ذلك تقرير دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند، التي تستضيفها تايلاند شهر نوفمبر من العام الحالي، إضافة إلى تقرير دورة الألعاب الآسيوية آشي-ناغويا 2026.