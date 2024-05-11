نيابة عن الفيصل.. "ابن جلوي" يشهد اجتماعات الأولمبي الآسيوي

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، شهد نائبه الأمير فهد بن جلوي، رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي، الجمعية الثالثة والأربعين للمجلس، التي عُقدت اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة رئيس المجلس الأولمبي المكلف "راجا راندير سينغ"، بمشاركة اللجان الأولمبية الآسيوية كافة، وبحضور الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، والمدير التنفيذي للعلاقات العامة والدولية والمراسم عبدالعزيز بن محمد البقوص.